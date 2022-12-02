TÜRK-İŞ Başkanı Atalay asgari ücret için rakam verdi: Bunun altını kabul etmeyiz

Aralık ayına girilmesiyle asgari ücrette zam pazarlığında maraton da başladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 7 Aralık'ta, ikinci toplantısını ise 14 Aralık'ta gerçekleştirecek.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay TRT Haber'de asgari ücrete dair değerlendirmelerde bulunarak 2023 yılında geçerli olacak asgari ücrete ilişkin işçi kesiminin beklentisini açıkladı.

"İŞÇİNİN KIRMIZI ÇİZGİSİ 7 BİN 785 TL"

Hükümet kanadı ve işveren temsilcileriyle bir uzlaşı halinde süreci ilerletmek istediklerini söyleyen Atalay, asgari ücretin en düşük 7 bin 785 lira olması gerektiğini belirtti.

Atalay, "Bunun altında bir rakamı kabul etmemiz mümkün değil. Bu rakam kırmızı çizgi. Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız" dedi.

"GIDADA ARTIŞ YÜZDE 138"

Gıda fiyatlarıyla ilgili de konuşan Atalay, "Gıdada artış yüzde 138. Neyin ne olduğunu biz A'dan Z'ye biliyoruz. Bunlar göz önünde bulundurulmalı ve öyle bir rakam bize getirilmeli. İnsan odaklı bir çalışma olması lazım. Sendikalar, STK'lar, işverenler insan odaklı bir çalışma yapmak mecburiyetinde" ifadelerini kullandı.

İŞÇİNİN SORUNLARI

Gündemde işçinin birçok sorunu olduğunu ifade eden Atalay, "EYT var bizim sorunumuz, geçici işçi var bizim sorunumuz, vergi var bizim sorunumuz, iş kazaları var bizim sorunumuz. Bunlar asgari ücret kadar önemli sorunlar" şeklinde konuştu.