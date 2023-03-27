Asgari ücrete ara zam yok. Bakan Bilgin açıkladı

En düşük emekli aylığına yapılan zamdan sonra asgari ücrete de zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu konuda asgari ücrete ara zam gelmeyeceğini açıkladı.

ARA ZAM GELMEYECEK

Bilgin'in açıklamaları şu şekilde:

Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir.Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilere düştüğü bir ortam var.

ERDOĞAN, OCAK AYINDA MAYIS'I İŞARET ETMİŞTİ

Erdoğan, aralık ayında son asgari ücreti açıklarken Mayısı işaret ederek, "Beklenmedik bir durumla karşılaşırsak asgari ücrette yeni bir düzenleme daha yapabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

VEDAT BİLGİN ZAM KAPISINI KAPATTI

Asgari ücrete ocak ayında gelen zam enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında eridi. Asgari ücretli çalışanlar, seçimi de dikkate alarak ek zam için Mayıs ayını bekliyordu. Emekli ve gazi aylıklarına yapılan zam sonrası beklentileri artar asgari ücretlilere kötü haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, “Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. ” dedi.

Bakan Vedat Bilgin, "Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilere düştüğü bir ortam var.” dedi.

MAYIS SONUNDA ARA ZAM GELİR Mİ?

Bakan Vedat Bilgin'in son açıklamasıyla umutlar kırılsa da 14 Mayıs'taki seçim öncesi iktidarın asgari ücrete yönelik bir artışa gideceği beklentisi hala devam