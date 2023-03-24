Yılbaşında yapılan 2023 asgari ücret zammının ardından olası bir asgari ücret ara zammı için gözler önümüzdeki günler yapılacak yeni asgari ücret zammı açıklamalarında çevrildi. Peki, asgari ücrete ara zam olacak mı? Asgari ücret ara zammı belli oldu mu?

Yılbaşında gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında 2023 yılı asgari ücret zam oranı yüzde 54.5 olarak açıklanmış ve asgari ücret 8506 TL’ye yükselmişti. Asgari ücret olası zammı için gözler önümüzdeki günlerde yapılacak yeni açıklamalarda olacak. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret ara zam sorusuna yanıt verdi.

Bakan Bilgin “2023 asgari ücret temmuz zammı olur mu?” sorusuna,

“Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir.

Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilere düştüğü bir ortam var" açıklamasını yapmıştı.

Bu açıklamalar kapsamında yeni bir açıklamama gelmemesi halinde asgari ücrete ara zam beklenmiyor.

Yeni haftada gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararlarında olacak.