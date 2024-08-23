Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Ünlü dev banka tahminini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Ekonomim
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Ünlü dev banka tahminini açıkladı

Milyonlarca vatandaş, ekonomik kriz ve yüksek enflasyon ile hayatta kalmaya çalışırken, yıl sonu asgari ücrete yapılacak zammı dört gözle bekliyor. Ünlü Alman bankası Deutsche Bank, Türkiye için asgari ücret tahminini açıkladı.

Türkiye’de ekonomik krizin giderek büyüdüğü, döviz kurlarının yükseldiği, gelir adaletsizliğinin arttığı bir senaryoda hayatta kalmaya çalışan Türkiye halkı, asgari ücretin enflasyonun altında ezilmesi yüzünden zor günler geçiriyor. 17 bin TL ile yaşayamaya çalışan vatandaşların, adil ücret talebine karşı AKP’den ses seda çıkmıyor.

Merkez Bankası, enflasyonu bu yıl yüzde 38’e, 2025 yılının sonuna kadar da yüzde 14 seviyelerine indirmeyi hedefliyor. Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde 61,78 seviyelerinde açıklanmıştı. Ağustos ayı enflasyonu merak edilirken, Alman bankacılık devi enflasyon ve asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Türkiye’nin enflasyon ile mücadelesini ve asgari ücrete yapacağı olası zammı değerlendiren Deutsche Bank analistleri, 2025 yılında asgari ücrete yapılacak zammı tahmin etti. Analistler, asgari ücrete gerçekleşecek artışın enflasyonla mücadelenin gerçekliğini ortaya koyacağını ifade etti.

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YATIRIMCILAR DAHA DÜŞÜK ASGARİ ÜCRET ARTIŞI ÖNGÖRÜYOR

Ekonomim’de yer alan habere göre, Türkiye’de işgücünün üçte birinden fazlası asgari ücret üzerinden maaş alıyor. Fakat 2023 yılında yeniden seçilmesinden beri Erdoğan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önderliğinde daha piyasa dostu politikalara odaklanan bir ekonomi ekibi kurdu.

Şubat ayında göreve başlayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan nominal faiz oranını yüzde 50 seviyelerine yükseltti. Yabancı yatırımcılar, 2025 senesi için Merkez Bankası’nın tahmin ettiği enflasyon hedefine daha yakın duran daha düşük bir ücret artışı bekliyor.

Deutsche Bank analistleri Christian Wietoska ve Yiğit Onay, sene sonu enflasyonunun yüzde 42, 2025 senesiiçin ise yüzde 23 seviyesinde olacağını ve fiyat baskılarının gelecek sene - daha da azalacağını belirtiyor.

“ASGARİ ÜCRETE ZAM BEKLENTİSİ YÜZDE 25-30”

Analistler, 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da asgari ücrete tek bir zam yapılacağı tahminiyle yüzde 25-30’luk bir artış beklediklerini açıkladı.

"YÜZDE 25’E YAKIN BİR ARTIŞ MUHTEMELEN İDEAL OLACAK"

Asgari ücret artışının Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleriyle uyumlu olması, yatırımcılara ülkenin enflasyonu kontrol altına alma konusunda ciddi olduğunu işaret ediyor. Erdoğan daha önce büyümeyi hızlandırmak amacıyla ucuz krediyi teşvik ederek fiyat baskılarını yükseltmişti.

Wietoska ve Onay, Yüzde 30’un üzerindeki herhangi bir artışın Merkez Bankası’nın enflasyon yörüngesinde yılsonu enflasyon görünümünü 2025 senesi sonuna kadar elde etmeyi zorlaştıracacağını ifade etti. "Tüketicilerin alım gücünü desteklerken aynı zamanda enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sınırlamak için yüzde 25’e yakın bir artış muhtemelen ideal olacaktı” ifadeleri kullanıldı.

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