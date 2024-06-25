Asgari ücrete sürpriz ara zam geliyor, rakam verildi! İktidar medyası Ankara’daki bomba gelişmeyi duyurdu

CHP’nin ekonomi heyeti dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile 4 saat 18 dakika süren kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Önemli görüşmede Bakan Şimşek'e iletilen 4 ana talepten biri de asgari ücrete temmuz ayında bir ara zam yapılması olmuş ancak Karatepe bu konuda Şimşek'ten olumlu bir geri dönüş alamadıklarını açıklamıştı.

ANKARA KULİSLERİNİ SALLADI

Bu gelişmenin ardından milyonlarca asgari ücretli çalışan kara kara düşünmeye başlarken, Ankara kulislerine düşen bir iddia çok konuşuldu.

İktidara yakın Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre kulislerde hükümetin sürpriz bir şekilde asgari ücrete ara zam kararı verebileceği ileri sürüldü.

ENFLASYONLA DOĞRU ORANTILI DEĞİL

Asgari ücrete ara zam kararının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilebileceği kulislere yansırken bu zam oranının enflasyon ile doğru orantılı olmayacağı vurgulanıyor.

2024 yılının ilk 6 ayında yüzde 25 oranında enflasyon olması beklenirken asgari ücrete ara zammın bu oranda olmayacağı belirtildi.

ASGARİ ÜCRETE 2 BİN 500 LİRALIK ARA ZAM

Kulislerde asgari ücrete yüzde 15 oranında bir iyileştirme yapılabileceği konuşuluyor. Bu iddialar gerçekleşirse temmuz ayında yapılacak zam ile asgari ücret 17.002 TL'den 19.552 TL'ye yükseltilecek.