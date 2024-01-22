Asgari ücrete zam geldi ama en ucuz otomobili almak için 47 asgari ücret gerekiyor

Temmuz 2023’te bile 11 bin 402 lira olan asgari ücret 2024 için 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Ancak, en ucuz sıfır otomobilin fiyatı ise yüzde 116 yükseldi.

SIFIR OTOMOBİLE ULAŞMAK 15 AY DAHA ZORLAŞTI

Türkiye'de 2023 yılında asgari ücretle çalışan bir bireyin, yemeden içmeden, hiçbir şey ödemeden 32 ay boyunca biriktirdiği parayla alabildiği en ucuz sıfır otomobil, 2024'te 47 aya çıktı. Yüzde 50'ye yakın asgari ücret artışına rağmen en ucuz otomobile ulaşmanın süresi 15 ay daha uzadı.

Bu bir yıllık süre zarfında asgari ücret yüzde 49 artarken, en ucuz otomobilin fiyatı ise yüzde 116 yükseldi. Enflasyon yüzde 57,6'dan yüzde 42'ye düşerken, otomobilde fiyatı belirleyen euro kuru ise 20 liradan 33 liraya çıktı; yani kur farkı sadece yüzde 65.

Otomobil alımında büyük bir etki eden kredilerde de faiz oranları katlandı. Yüzde 9 olan politika faizi yüzde 42,5'e çıkarak, kredi oranlarını ve sıfır araç satış hızını olumsuz yönde etkiledi. Düşük faiz döneminde kredili otomobil alma oranı yüzde 70-80 seviyelerindeyken, sektör temsilcileri şu an yeni araç alımının yüzde 10-15'inin bu faiz oranındaki kredilerle gerçekleştiğini belirtiyor. Bu süreçte, yeni otomobili şu anda sadece nakdi olanların alabildiği bir gerçeklik haline geldi.

Bu ekonomik zorluklar, sadece asgari ücretli bireylerin değil, genel olarak otomobil almak isteyenlerin karşılaştığı bir sorun olarak öne çıkarken, ekonomik faktörlerin otomobil satışlarına etkisi önümüzdeki dönemde de yakından takip edilecek gibi görünüyor.