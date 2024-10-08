Asgari ücrete zammında son kulis bilgisi Fatih Portakal'dan geldi: Millet isyan eder

Geçim sıkıntısı altında ezilen asgari ücretli Ocak zammına kilitlenmişken Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir asgari ücret zammı açıklaması geldi. Fatih Portakal, son bilgileri 'Millet isyan eder' diyerek aktardı.

Fatih Portakal YouTube kanalından yaptığı yayında Alman devi Deutsche Bank'ın raporladığı asgari ücret sınırını aynı kulisten almış olabileceğini söyledi.

Memur ve emekli Temmuz ayında yılın ikinci zammını alırken elleri boş kalan asgari ücretli, 2025 zammının aradaki farkı kapatır düzeyde olmasını bekliyor. Ekonomistler ise yüzde 25 ile yüzde 40 arasında değişen zam tahminlerinde bulunuyor.

En son öngörü ise Deutsche Bank'tan gelmiş banka analistleri 2025 asgari ücretin yüzde 30'u geçmesi halinde Türk ekonomisinin zora gireceğini söylemişlerdi.

Fatih Portakal yayını sırasında Deutsche Bank'ın bu verileri kulislerden aldığını söyleyerek asgari ücretin Ocak ayında 23 bin TL olacağını dile getirdi.

Fatih Portakal, eğer yüzde 25-30 oranında zam yapılması durumunda milletin isyan edeceğini söyleyerek "Deutsche Bank bu öngörüyü oranı verirken mutlaka içeriden bir bilgi almıştır. Bizimle de birtakım analizlere dayanılarak paylaşılıyordur" diye konuştu.

FATİH PORTAKAL KENDİ TAHMİNİNİ YÜKSEK TUTTU

Yayınında kendi tahminini de paylayan Fatih Portakal "Ben asgari ücret zammını yüzde 60-65 civarında bekliyordum, refah payı olmadan. Alım gücünde şimdiden 5 bin liralık kayıp var" diye konuştu.

Deustche Bank'ın dün yüzde 25-30 civarında bir asgari ücret zammı öngördüğünü hatırlatan Fatih Portakal "Böyle bir şey olabilir mi? Muhtemelen bu oranı içeriden aldı, iktidar kesimini, işçi kesimini dinleyip ve bir analiz yaptılar. Yüzde 30 olsa 22 bin TL olacak ve çalışana bunu reva görüyorlar. 1 yıl boyunca da bu maaşı alacak. Gerçekleşecek enflasyonda yüzde 45'in altında olmayacak muhtemelen. En az yüzde 65-70 civarında yapılması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

"MİLLET AYAĞA KALKAR"

Portakal, bu oranın kabul edilmesi durumunda, "Hükümetin telkini çok önemli. Hükümet ben tarafsızım diyor. Hükümet yetkilileri yüzde 25-30'a evet derseniz,TÜRK-İŞ yetkilileri bunu kabul etmek zorunda kalacak. Üretimden gelen gücünü kullanmıyorsan hiçbir anlamı yok. Asgari ücret istenilen oranda artmazsa vatandaşları meydanlarda görebiliriz.Milleti sefillere oynatıyorlar? Sefil olmak ister miyiz? İtiraz edeceğiz, çalışmaktan gelen üretimden gelen gücümüzü kullanacağız" şeklinde yorumladı.