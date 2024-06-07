Asgari ücretli umudunu Fatih Portakal’a bağlayacak. Canlı yayında açıkladı

Yüksek enflasyon karşısında milyonlarca asgari ücretli ve emeklinin maaşı eridi bitti. Özellikle emekliler ve asgari ücretliler Temmuz ayında ara zam bekliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayında enflasyon rakamlarını açıkladı. Yüksek enflasyon karşısında maaşlar bir kez daha eridi. TÜRK İş ise açlık sınırının asgari ücreti geride bıraktığını belirtti. Gelen son verilere göre ise asgari ücretlinin alım gücü 5 ayda 3 bin 148 lira azaldı.

Gazeteci Fatih Portakal da asgari ücretlinin durumu için hükümete çağrı yaptı. Portakal "İnsanlık dışı bir olaydan bahsediyoruz." dedi. Temmuz’da asgari ücretli için ara zam ihtimalinin olmadığını söyleyen Portakal zam çağrısı yineledi.

Portakal, "Bu sene turizm bölgelerindeki esnafın Allah yardımcısı olsun. Gerçekten sinek avlayabilirler, zor bir sezon geçirecekler. Çünkü ülke pahalı, onlar da kendi pencerelerinden bakıyorlar. Maliyetler ortada... Emekli zammını alacak önümüzdeki günlerde, yüzde 25 neye yeterse... Asgari ücretli zam alamıyor, alamayacak da. İnsanlık dışı bir olaydan bahsediyoruz. Milyonlar için hükümete asgari ücreti artırması konusunda rica ediyorum." İfadelerini kullandı.

“ASGARİ ÜCRETE EK ZAM OLMAYACAK”

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "Ekonomik veriler iyiye gidiyor, asgari ücrete ek zam olmayacak” demişti. Ayrıca bazı SGK Uzmanları da Temmuz’da ara zam verilmeyeceği düşüncesinde olduğunu belirtmişti



Eğer ki hem emekliye hem de asgari ücretliye ek zam yapılmazsa vatandaşın alım gücü çok aşağı düşecek.