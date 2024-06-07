Asgari ücretliye sıfır araç alma yolu göründü. Herkes araç alabilecek

Yüksek enflasyon asgari ücretliyi bunaltırken otomobil sektöründe kriz ve araç fiyatlarındaki her gün eklenen artışlar dar gelirlinin bir otomobil sahibi olma hayalini suya düşürmüştü.
Artan fiyatlarla, çok sayıda otomobilin galerinin elinde kalmasına neden oldu. Galericiler de krizin pençesinden kurtulabilmek için fiyat kırma yoluna gitmedi. Peki otomobil dünyasındaki kriz ne kadar sürecek?
Otomobil pazarında yaşanan krizin ateşini düşürmek ve otomobil satışlarının artması için bir dizi çalışmanın yürütüldüğü belirtiliyor.
Ancak yapılan çalışmanın en ses getireni ise asgari ücretli ya da düşük aylıkla çalışanlara sıfır otomobil almanın yolunun açan çalışma olacak.
Ciddi bir satış rakamını yakalayan TOGG’un dar gelirlilere yönelik bir satış sistemi üzerinde durduğu belirtiliyor.
Satış listesine en son B-SUV şeklinde bir versiyonu da yakın tarihde ekleyecek olan TOGG'un aynı zamanda düşük gelirlilere yönelik bir kampanya başlatacağına kesin gözü ile bakılıyor.
Bu kez araç alma şartları içinde yüksek gelirli değil düşük gelirli olmak yer alacağı iddia ediliyor.
İddialara göre ise TOKİ evlerinde uygulanan benzer bir satış sisteminin TOGG’un yeni B-SUV modelinde de düşük gelire sahip kesimlere, uzun vadeli, düşük taksitli ödemelerle araç sahibi olma imkanı tanınacak.
Dört gözle beklenin bu sistem ile gelirli düşük olanlar da aylık düşük taksitlerle sıfır otomobil sahibi olabilecekler.
İddiaların ise TOGG’un B-SUV modelinin tanıtılmasıyla birlikte tüm detaylar ile belli olması bekleniyor.