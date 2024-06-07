Asgari ücretliye sıfır araç alma yolu göründü. Herkes araç alabilecek

Asgari ücretliye sıfır araç alma yolu göründü. Herkes araç alabilecek
Kaynak: Teknolojioku

Asgari ücretle çalışanların sıfır araç almasının hayal olduğu şu günlerde düşük maaşla çalışanların da sıfır araç alabilmesi için bir çalışma olduğu ortaya çıktı.

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Asgari ücretliye sıfır araç alma yolu göründü. Herkes araç alabilecek 1

Yüksek enflasyon asgari ücretliyi bunaltırken otomobil sektöründe kriz ve araç fiyatlarındaki her gün eklenen artışlar dar gelirlinin bir otomobil sahibi olma hayalini suya düşürmüştü.

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Asgari ücretliye sıfır araç alma yolu göründü. Herkes araç alabilecek 2

Artan fiyatlarla, çok sayıda otomobilin galerinin elinde kalmasına neden oldu. Galericiler de krizin pençesinden kurtulabilmek için fiyat kırma yoluna gitmedi. Peki otomobil dünyasındaki kriz ne kadar sürecek?

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Asgari ücretliye sıfır araç alma yolu göründü. Herkes araç alabilecek 3

Otomobil pazarında yaşanan krizin ateşini düşürmek ve otomobil satışlarının artması için bir dizi çalışmanın yürütüldüğü belirtiliyor.

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Asgari ücretliye sıfır araç alma yolu göründü. Herkes araç alabilecek 4

Ancak yapılan çalışmanın en ses getireni ise asgari ücretli ya da düşük aylıkla çalışanlara sıfır otomobil almanın yolunun açan çalışma olacak.

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Asgari ücretliye sıfır araç alma yolu göründü. Herkes araç alabilecek 5

Ciddi bir satış rakamını yakalayan TOGG’un dar gelirlilere yönelik bir satış sistemi üzerinde durduğu belirtiliyor.

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Asgari ücretliye sıfır araç alma yolu göründü. Herkes araç alabilecek 6

Satış listesine en son B-SUV şeklinde bir versiyonu da yakın tarihde ekleyecek olan TOGG'un aynı zamanda düşük gelirlilere yönelik bir kampanya başlatacağına kesin gözü ile bakılıyor.

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Asgari ücretliye sıfır araç alma yolu göründü. Herkes araç alabilecek 7

Bu kez araç alma şartları içinde yüksek gelirli değil düşük gelirli olmak yer alacağı iddia ediliyor.

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Asgari ücretliye sıfır araç alma yolu göründü. Herkes araç alabilecek 8

İddialara göre ise TOKİ evlerinde uygulanan benzer bir satış sisteminin TOGG’un yeni B-SUV modelinde de düşük gelire sahip kesimlere, uzun vadeli, düşük taksitli ödemelerle araç sahibi olma imkanı tanınacak.

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Asgari ücretliye sıfır araç alma yolu göründü. Herkes araç alabilecek 9

Dört gözle beklenin bu sistem ile gelirli düşük olanlar da aylık düşük taksitlerle sıfır otomobil sahibi olabilecekler.

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Asgari ücretliye sıfır araç alma yolu göründü. Herkes araç alabilecek 10

İddiaların ise TOGG’un B-SUV modelinin tanıtılmasıyla birlikte tüm detaylar ile belli olması bekleniyor.

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