Asırlık spor giyim markası satıldı. İşte yeni sahibi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Asırlık spor giyim markası satıldı. İşte yeni sahibi

Dünyaca ünlü 105 senelik dev spor giyim markası 1.5 milyar dolara satıldı. Firmayı yine asırlık bir marka satın aldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 105 yıllık spor markası Champion, işler düşünce yine ünlü bir spor markası tarafından satın alındı.

Champion 1,5 milyar dolara satıldı.1919 yılında kurulan ünlü dev spor giyim markası satışlarındaki büyük düşme sonucunda satış yoluna gitti.

ABD'li Champion markası, satışlarının yüzde 30 oranında düşmesinin ardında firmanın satışına karar verildi. 105 yıllık firmayı satın alan firmada 130 yıllık ünlü bir marka çıktı. 1919 yılında kurulan Champion, son yıllarda retro modasıyla genç nesillerin dikkatini çekti ama yükseliş kısa sürdü. Firmada büyük bir stok birikince zorluklar da başladı.

Hanesbrands, Champion’un satışların düşmesiyle birlikte satış kararına çıkınca ünlü firmaya yine ünlü bir firma talip oldu. Reebok, Forever 21 ve Quiksilver'ın bünyesinde bulunduran Authentic Brands Group satın aldı. Bu satın alma ile Authentic Brands Group, bünyesine bir efsaneyi daha katmış oldu.

105 yıllık Champion'un satın alan Authentic Brands Group, markayı canlandırmak için 1,5 milyar dolar ödedi. Bu adımla birlikte, Champion'un gelecekte nasıl bir yol izleyeceği ve yeni sahipleri tarafından nasıl yönetileceği merakla bekleniyor.

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