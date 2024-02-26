Aşı merkezi kuracağız diyen Tarım Bakanına CHP'den yanıt. 'Öncelikle hastalıklı hayvanların ithalatına engel olacaktınız'

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, tarım alanındaki son gelişmeleri, çiftçinin yaşadığı problemleri ve tüketicinin tarımsal ürüne erişimde yaşadığı zorluklar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Erhan Adem, marketlerde bozulmuş ve çürümüş ürünlerin “olgun meyve/sebze” etiketiyle satışa sunulması hakkında konuştu. Adem, artan enflasyon nedeniyle pahalılaşan ürünlere vatandaşların ulaşamadığını bu sebeple esnaf ve marketlerin bozulmuş ve çürümüş ürünleri zarar etmemek için ucuza sattığını dile getirdi.

Adem, “Bu konu vatandaşın ekonomisinin ne kadar bozulduğunun, tarım ürünlerinin fiyatının ne kadar yüksek olduğunun, vatandaşın artık tarım ürünlerine ulaşmakta ne kadar güçlük çektiğinin bir göstergesidir. Önceden bozuk olan meyveleri veya sebzeleri market sahipleri ayırıyor ve ihtiyacı olanlara ücretsiz olarak veriyordu. Maalesef geldiğimiz noktada, onlar da o kadar zarar ediyorlar ki satışa sunarak marketin en azından biraz da olsa masraflarını karşılaması, zarar etmemesi açısından değerlendirmek istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Adem, iktidarı hedef alarak “Ekonomiyi iyi yöneteceğim. Ben ekonomistim’ diyenlerin ülkemizi getirdiği son nokta burasıdır. Maalesef çürümüş sebzeler bile yüksek fiyatlarda, on liranın üzerinde 12,13,14 lira gibi paralara satılıyor” ifadelerini kullandı.

“BU VATANDAŞ, ASGARİ ÜCRETİN 17 BİN 2 LİRA OLDUĞU BİR NOKTADA NASIL GEÇİM SAĞLAYACAK”

Vatandaşların 50 liranın altında sebze alamadığını söyleyen Adem, “En ucuz ürün bugün salatalık bildiğim kadarıyla 40 lira markette. Hal fiyatı 25 liranın üzerinde. Dolma biber olmuş 80 lira, sivri biber olmuş 80 lira, fasulye olmuş 90 liraya yakın. Bu vatandaş, asgari ücretin de 17 bin 2 lira olduğu bir noktada nasıl geçim sağlayacak? Biz buradan AKP hükümetini, Sayın Cumhurbaşkanı'nı, ekonomi bakanlarını ülkeyi getirdiği nokta için alkışlıyoruz” ifadelerini kullandı.

"ÇİFTÇİNİN 582 MİLYAR TL TARIMSAL KREDİ BORCU VAR”

Çiftçinin tarımsal kredi borcunun 582 milyar TL olduğunu söyleyen Adem, “582 milyar TL'nin olduğu bir yerde çiftçilik yapmak kolay mı? Demek ki insanlar üründen para kazanamıyor ki kredilere başvuruyor. Bunun geri ödemesi var, faiz oranları çok yüksek. Çiftçi daha da mağdur olacak. Ben örnek vereyim: Kendim de çiftçiyim. 200 dekar patates ektim, 5 milyon TL masrafım var. Onu da yarısını krediden karşılayarak, tarımsal kredi kullanarak yaptık” ifadelerini kullandı.

“ÖNCE HASTALIKLI HAYVAN İTHALATINA ENGEL OLACAKTINIZ”

CHP’li Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın bugün TİGEM’de yaptığı, “Bakanlığımıza ait Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünde yeni bir ulusal aşı eğitim tesisini kuruyoruz” açıklamasına ilişkin şunları söyledi,

“Bugün, Tarım Bakanımız konuştu. Hayvanlarla ilgili büyükbaş, küçükbaş olsun, bir aşı merkezi kurulacağından bahsetti. Hastalıklı hayvanların izlenebileceği noktalar kurulacağını, bir tanesinin yeni Erzurum'da kurulduğunu, 7 tane daha kurulacağını, çiçek aşılarının devlet tarafından karşılıksız yapılacağını... Günaydın Sayın Bakan. Bunlar, daha önceden yapılması gereken konulardı. Öncelikle hastalıklı hayvanların ithalatına engel olacaktınız. Siz onlara bile engel olmadınız. Hastalıklı hayvanlar, daha önceki yıllarda ülkemize giriş yaptı. Şimdi hastalığı engellemek için aşıları bedava vereceksiniz. Pes yani.”