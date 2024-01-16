Asi Nehri'nde tarım arazileri sular altında kaldı

Kaynak: İHA
Asi Nehri'nde tarım arazileri sular altında kaldı
Hatay'da aşırı yağışlarla birlikte Asi Nehri'nin debisi arttı. Artan debi, nehrin bazı bölümlerinde taşma meydana getirdi.

Yurdun genelinde etkili olan sağanak yağışlar, bazı yerlerde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Hatay’da da geçtiğimiz günlerde başlayan yağışlı hava, etkisini sürdürüyor.

Yağışla birlikte kent merkezinde su baskınları yaşanırken Lübnan'dan doğup Samandağ ilçesinden Akdeniz’e dökülen Asi Nehri’nin debisi arttı. Debi artması sonucu nehirde taşma meydana geldi.

Antakya ilçesi Demirköprü Mahallesi mevkiinde tarım arazileri su altında kaldı.

Tarım arazilerinin su altında kaldığını ifade eden mahalle sakini Cuma Şahan, bölgede aşırı yağışların etkisini hissettirdiğini söyledi.

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