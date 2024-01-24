Asıp kesmek deyimi ne anlama geliyor?

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Asıp kesmek deyimi ne anlama geliyor?
Asıp kesmek deyimi ne anlama gelir? Asıp kesmek deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Asıp kesmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişiye bile isteye işkence etmek ona karşı zalimce tavırlarda bulunmak ve tehdit etmek anlamında kullanılan bir deyim olarak tanımlanır.

Birinin karşısındaki kişiye zalimce davranışlarda bulunacakmış gibi konuşması da bu anlama gelir.

Herhangi bir konu üzerine çok öfkeli kişilerin tehditleri anlamında kullanılır ve 'mangalda kömür bırakmamak' deyimi ile de yakın anlamtaşır.

ASIP KESMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Böyle asıp kesen öğretmen mi olur tüm çocuklar korkudan dersi anlamıyor ki."

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