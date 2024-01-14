Aşırı hız nedeniyle tarlaya uçup 120 metre sonra durabildi

Ürgüp Nevşehir Karayolu'nda aşırı hız nedeniyle sürücüsü Efe Mert S.'nin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu 06 GGY 74 plakalı otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçarak yaklaşık 120 metre sonra sürüklendikten sonra durabildi.

Tarlada yaklaşık 20 fidana çarpıp takla atarak duran otomobilin parçaları tarlaya saçılırken, otomobil kaza sonrası adeta hurda döndü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen araç sürücüsü Efe Mert S. araçta iki arkadaşının daha olduğunu söyleyince ekipler diğer iki kişiyi bulmak için seferber oldu.

Tarlada yaklaşık 120 metre ileriye uçan aracın içini ve çevreyi kontrol eden ekipler başka yaralı kimseyi bulamadı.

Hurdaya dönen araçtan vatandaşlar tarafından çıkartılan araç sürücüsü Efe Mert S., ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.