Aşırı hız yapan sürücü önce bariyerlere sonra da taksiye çarptı: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Aşırı hız yapan sürücü önce bariyerlere sonra da taksiye çarptı: 4 yaralı
İstanbul Kartal’da aşırı hızla gitmekte olan araç, önce bariyerlere sonra da park halinde duran taksiye çarptı.

Hürriyet Mahallesi D100 Karayolu Ankara istikametinde meydana gelen olayda, bir hafif ticari araç, sürücüsü Abdulsamet Gödek'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle önce refüjdeki bariyerlere çarptı, ardından ise park halindeki taksiye çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla, kazanın yaşandığı bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından, sürücü Abdulsamet Gödek, yanında bulunan yolcu ve taksi dışında bulunan 2 taksi sürücüsü yaralandı.

aw150164-01.jpgAbdulsamet Gödek’in durumunun ağır olduğu bildirilirken yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle D100 Karayolu Ankara istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.

Kazayla ilgili konuşan Sedat Uğur, "2 şoför araç değişimine giderken ATM'ye para yatırmaya geldi. Aracımız güvenli bölgede beton zemindeyken tam aracımıza binerken araba üstümüze geldi, ne olduğunu göremedik. Doblo'da 2 kişi vardı. Büyük ihtimalle alkollüydüler. Şişeler arabanın altında. Adam kendi canının derdini bırakmış, şişelerin derdine düşmüş. 2'si ambulansla gitti, biri ağır yaralıydı. Biz de kafamızı cama vurduk. Biz de ambulansla hastaneye gideceğiz." İfadelerini kaydetti.

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