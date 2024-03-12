Aşırı hız yapan TIR, küçük aracın üstüne devrilip içindekileri ezdi. Cinayet gibi kaza

Kaynak: İHA
Aşırı hız yapan TIR, küçük aracın üstüne devrilip içindekileri ezdi. Cinayet gibi kaza
Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR, otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde Rauf Orbay Caddesi üzerinde seyir halinde olan TIR, alçak köprüye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle TIR, aynı güzergahta seyreden bir otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

aw160399-02.jpg

4 KİŞİ EZİLEN ARABANIN İÇİNDE CAN VERDİ

Polisler, bölgeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı.

TIR’ın üzerine devrildiği otomobil içerisinde sıkışan 4 kişi ise itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları müdahalede araçta bulunan 4 kişinin yaşamını yittirdiğini tespit etti.

Ailenin iftarlarını açmak için Florya Sosyal Tesisleri'ne gittiği ve Çankırılı oldukları öğrenildi.

TIR şoförü olay yerinde gözaltına alındı.

aw160399-01.jpg

4 YIL ÖNCE YİNE AYNI YERDE KAZA YAPMIŞ

Öte yandan 4 kişinin ölümüne neden olan TIR’ın, 4 yıl önce yine aynı yerde aynı köprüye çarparak kaza yaptığı ortaya çıktı.

aw160399-03.jpg

Son Haberler
Esrarengiz patlamalar mahalleliyi ayağa kaldırdı: Burayı terk edin, olacaklardan sorumlu değilim Yaşam
Esrarengiz patlamalar mahalleliyi ayağa kaldırdı: Burayı terk edin, olacaklardan sorumlu değilim
Kadıköy'de bıçak ve kemerli ‘korna’ kavgası: 3 yaralı Yaşam
Kadıköy'de bıçak ve kemerli ‘korna’ kavgası: 3 yaralı
Akbelen Ormanı’nın çevresi maden için kamulaştırıldı. Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete’de Gündem
Akbelen Ormanı’nın çevresi maden için kamulaştırıldı. Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete’de
"Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, çarptığı polisi metrelerce sürükledi Yaşam
"Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, çarptığı polisi metrelerce sürükledi
Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi kesin korunacak hassas alan ilan edildi Gündem
Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi kesin korunacak hassas alan ilan edildi
Karabük'te sitenin bahçesine araç düştü Yaşam
Karabük'te sitenin bahçesine araç düştü
SMA’lı bebek için yardım toplanan kutuyu çaldılar. ‘Pes artık’ dedirten görüntüler Yaşam
SMA’lı bebek için yardım toplanan kutuyu çaldılar. ‘Pes artık’ dedirten görüntüler