Aşırı hız yapan TIR, küçük aracın üstüne devrilip içindekileri ezdi. Cinayet gibi kaza

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde Rauf Orbay Caddesi üzerinde seyir halinde olan TIR, alçak köprüye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle TIR, aynı güzergahta seyreden bir otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ EZİLEN ARABANIN İÇİNDE CAN VERDİ

Polisler, bölgeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı.

TIR’ın üzerine devrildiği otomobil içerisinde sıkışan 4 kişi ise itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları müdahalede araçta bulunan 4 kişinin yaşamını yittirdiğini tespit etti.

Ailenin iftarlarını açmak için Florya Sosyal Tesisleri'ne gittiği ve Çankırılı oldukları öğrenildi.

TIR şoförü olay yerinde gözaltına alındı.

4 YIL ÖNCE YİNE AYNI YERDE KAZA YAPMIŞ

Öte yandan 4 kişinin ölümüne neden olan TIR’ın, 4 yıl önce yine aynı yerde aynı köprüye çarparak kaza yaptığı ortaya çıktı.