Aşırı Sağcı Milletvekilinden Şok Edici Provokasyon: Yahudi Mumlarını Yangın Tüpüyle Söndürdü!

Polonya'da aşırı sağcı milletvekili Grzegorz Braun, mecliste Yahudi Bayramı Hanuka'yı temsil eden mumları yangın tüpüyle söndürerek şok edici bir protestoya imza attı. Olay, meclis içinde gerilim yarattı.
12 Aralık 2023 Salı
"Polonya Meclisinde Aşırı Sağcı Vekil, Hanuka Mumlarını Yangın Tüpüyle Tahrip Etti!"
Polonya'da aşırı sağcı milletvekili Grzegorz Braun, mecliste Yahudi Bayramı Hanuka'yı temsil eden mumları yangın tüpüyle söndürerek şok edici bir protestoya imza attı. Olay, meclis içinde gerilim yarattı.