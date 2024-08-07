Aşırı sıcaklar nedeniyle kamu kurumları tatil edildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Aşırı sıcaklar nedeniyle kamu kurumları tatil edildi

İran'ın başkenti Tahran ve Elburz eyaletlerinde aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları bir gün süreyle tatil edildi. Ayrıca, ülkenin 13 eyaletinde kamu kurumları ve bankalar saat 10.00'dan sonra kapalı olacak.

İran Hükümeti Bilgilendirme Konseyi, bu kararın ülke genelinde devam eden yüksek sıcaklıklar nedeniyle halkın sağlığını korumak ve enerji tüketimini düzenlemek amacıyla alındığını duyurdu. Tahran ve Elburz eyaletlerinde yardım hizmetleri hariç tüm kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Diğer 13 eyalette ise kamu kurumları ve bankalar sabah 06.00'dan 10.00'a kadar açık kalacak.

İran'ın güney bölgelerinde hava sıcaklıkları 50 dereceye yaklaşırken, Tahran'da sıcaklıkların 41 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Daha önce, 26-27 Temmuz tarihlerinde de aşırı sıcaklar nedeniyle tatil kararları alınmıştı.

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