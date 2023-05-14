Aşırı terleme tedavisi

Herkesin bildiği kişisel temizliğe özen gösterme, düzenli duş alma, istenmeyen tüylerden kurtulma, kıyafet temizliğine önem verme, pamuklu kumaşlardan elde edilen doğal kıyafetleri kullanma, antiperspirant deodorant, roll-on gibi koku önleyici ürünlerle alınan önlemler ter kokusuyla baş etmek için ideal. Ancak bu durumların da yetersiz kaldığı aşırı terleme, kişinin sosyal hayatını olumsuz yönde etkiliyorsa tıbbi yöntemlere başvurmak gerekiyor.

Terlediğinizde meyve ya da çamaşır suyuna benzer keskin bir koku alıyorsanız, bu durum diyabet, böbrek ya da karaciğer rahatsızlıklarının belirtisi olabilir. Hiperhidroz tanısı almış kişilerde, hiperhidroz'un kendi kendine iyileşmesi söz konusu değildir. Ancak eğer hiperhidroz başka bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkıyorsa, söz konusu hastalığın iyileşmesi, tedavi yöntemlerine bağlı olarak değişiyor.

Tedavi seçenekleri arasında, son zamanlarda yaygın olarak uygulanan kol altı botoksu sayesinde ter bezlerinden beyne giden sinyaller azaltılabiliyor. Fakat botoks sık tekrar gerekiyor. 2-8 ay arası etkisini gösterecek olan botoks tedavisi yerine, plastik cerrahi daha kesin bir çözüm sunuyor.

Cerrahi teknikler arasında dünyada yaygın olarak endoskopik trokal sempatektomi (ETS) ameliyatı el, yüz, koltuk altı terlemesi ve yüz kızarması tedavisi için uygulanan bir operasyon. Aynı zamanda Türkiye'de geri ödeme kapsamında bulunuyor. Küçük bir kamera yardımıyla göğüs boşluğunda yapılan bu yöntem, avuç içlerinden kola giden ve terlemeye neden olan sinirler, merkezinden cerrahi tekniğiyle yakılarak ya da kesilerek çıkartılıyor. Kalıcı ve güvenli bir tedavi olarak sunulmasına rağmen, yan etkileri olduğunu da unutmamak gerekli.