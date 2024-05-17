Türkiye'de her 3 kişiden 1'i hipertansiyon hastası

Bu konuda yapılan araştırmalar da gösteriyor ki, hipertansiyon aslında yavaş yavaş organlara zarar veriyor ve bunun farkında bile olmuyoruz. Özellikle genetik yatkınlığınızda hipertansiyon varsa, muhakkak rutin kontrolleri yaptırmalısınız. Bu konu, sanıldığından çok daha büyük bir önem taşıyor. Normal sağlıklı erişkinlerde yılda en az bir kez, obezite, diyabet veya pozitif aile öyküsü gibi yüksek riski olanlarda ise 6 ayda en az bir kez tansiyonun ölçülmesini gerekli görüyoruz” dedi.