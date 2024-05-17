Türkiye'de her 3 kişiden 1'i hipertansiyon hastası

‘RİSK FAKTÖRLERİNDEN KAÇININ’
Prof. Dr. Eyileten, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hipertansiyonun elbette risk faktörleri var. Bunları, yaş, obezite, aile öyküsü, azalmış nefron sayısı, yüksek miktarda tuz alımı, aşırı alkol tüketimi, hareketsiz yaşam, yetersiz uyku gibi sıralayabiliriz. İlerleyen yaşlarda tansiyon riski artarken, günde en az 7 saat sağlıklı uyku uyumaya, alkol ve sigara gibi alışkanlıklardan uzak durmaya, daha çok hareket halinde olmaya, mümkünse düzenli şekilde spor ve egzersiz yapmaya yönelmeliyiz.