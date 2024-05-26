‘Aşırılıklara bulaşmış din anlayışından uzak durun’ Lüks harcamalarıyla gündemden düşmeyen Diyanet Başkanı’ndan açıklama

Diyanet İlleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Kuzey Ankara Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Diyanet Bursları Mezuniyet Programı’na katıldı. Programda konuşma yapan Erbaş, "İşlerin en hayırlısı, orta halli olanıdır" hadisini anımsattı ve "Gittiğiniz yerlerde insanları tekfir etmekten uzak durun. Hurafelerden ve hurafelere bulaşmış din anlayışından uzak durun. Aşırılıklara bulaşmış, insanları tekfir etmeye yönelik oluşmuş din anlayışından uzak durun.” ifadelerini kullandı.

Peygamberin böyle bir din anlayışı tavsiye ettiğini ifade eden Erbaş, her koşulda orta olanı tavsiye edeceklerini iletti.

Diyanet’in en çok önem verdiği alanın eğitim olduğunu kaydeden Erbaş, "Eğitim bizim olmazsa olmazımızdır. Çünkü medeniyetimizin temeli ilme, bilgiye, hikmete, irfana dayanmaktadır. Toplumların gelişmesi, ilmi ve irfani noktada iyi olursa arkasından diğerleri gelir.” açıklamasını yaptı.

Allah’ın İslam’ı tüm insanlığa nimet olarak gönderdiğini ifade eden Erbaş, “Hz. Adem’den, Hz. Muhammed Mustafa Efendimize (s.a.s.) kadar bütün peygamberlere Allah’ın gönderdiği dinin adıdır İslam. Cenab-ı Hak İslam’ın dışında başka bir din göndermemiştir. İslam, yeryüzünde iyiliğin gerçekleşebilmesi için Cenab-ı Hakkın gönderdiği en büyük nimettir.” ifadelerini kaydetti.

"İslam reçetesini bizim yeryüzünde iyi bir şekilde uygulamamız lazım. Bunun için doğru dini bilgiye, sahih din eğitimine ihtiyaç var.” ifadelerini ileten Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın nünün için çok çalıştığını söyledi.

DİYANET’İN YEMEK LİSTESİ DİKKATLERİ ÇEKMİŞTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın aday din görevlileri için hazırladığı yemek listesi eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Sık sık et yemekleri hazırlanmasını isteyen Diyanet, “Sebze yemekleri bile bol etli olsun” derken yemek listesine tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Söz konusu yemek listesinde, “Haftanın dört gününde biftek, bonfile, et haşlama, et kızartma, rosto, tavuk, ciğer, kebap türleri, rosto, kuru köfte, İzmir köfte, kadınbudu köfte, dalyan köfte, iskender kebap vb. gibi etin hakim olduğu yemekler ana yemek olarak verilecek.” ifadeleri yer almıştı.

DİYANET’İN KİRALANANLAR HARİCİNDE 408 ARACI OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın envanterinde, kiralanan araçlar haricinde 408 aracın daha bulunduğu ortaya çıkmış ve bu olay, israf tartışmalarını da beraberinde getirmişti. Lüks harcamalarıyla gündemden düşmeyen Diyanet, 91,8 milyar TL’lik dev bütçesiyle birçok bakanlığı geride bırakıyor.

ALİ ERBAŞ 10 GÜNDE 3 ÜLKE GEZMİŞTİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve beraberindeki heyet, 12 Nisan ile 23 Nisan arasındaki 10 günlük sürede üç farklı ülkeyi ziyaret etmişti. İlk olarak İtalya’ya giden Erbaş, daha sonra Irak’ı ziyaret etmiş, en son olarak da Suudi Arabistan'a geçmişti.