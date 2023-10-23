Asırlık bir doğal şifa kaynağı

Asırlardır doğal ilaç olarak bilinen papatyanın yararları çok az biliniyor. İşte, Papatya ile ilgili bilinmesi gerekenler...

KAYNAK: Haber Merkezi
Asırlık bir doğal şifa kaynağı

Papatya hediyelik olmasının yanı sıra sindirim bozuklukları için de adeta şifa kaynağı.
Uykusuzluk ve huzursuzluk için de tercih edileh papatya, idrar yolu yanmalarında da kullanım alanı buluyor. Faydaları saymakla bitmiyor. İşte o faydalar:

Papatyanın sakinleştirici etkisi yüzyılladır biliniyor. Papatya ağrıları dindiriyor, ateşi düşürüyor.
Yorgunluğu alıyor
Baş ağrısını gideriyor
İdrar söktürüyor
Hazımsızlığı önlüyor
Konjonktivit problemlerini çözüyor
Sakinleştirici ve spazm önleyici etkisi bulunuyor
İltihap önleyici
Cilde uygulandığında rahatlatıyor, kuru cildi canlandırıyor

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