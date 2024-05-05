Kütahya’da uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilerek takibe alınan O. A. (29) isimli şahsa ilişkin yapılan dosya çerçevesinde 4 farklı ara yakalama düzenlendi.

Yakalamalarda, 1,63 gram metamfetamin ve 1,22 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) yakalandı. Şahsın bulunabileceği yerlerde gerçekleşen aramalarda herhangi bir suç unsuruna bulunmazken, gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.