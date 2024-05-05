Formula 1'de Miami çekişmesi

Kaynak: AA
Formula 1'de Miami çekişmesi
F1 Miami Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. etabı Miami Grand Prix'sine Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 27.241 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebin sahibi oldu.

Sezonun ilk 5 yarışında da "pole" pozisyonunu kazanan Hollandalı sürücünün, 0.141 saniye arkasındaki Charles Leclerc (Ferrari) ikinci, 0.214 saniye gerisindeki Carlos Sainz (Ferrari) üçüncü sırayı aldı.

Miami Grand Prix'si yarın TSİ 23.00'te koşulacak.

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