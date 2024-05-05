Ardahan’da Mayıs ayında kar sürprizi

Ardahan’da dün sabah saatlerinden beri etkili olan soğuk ve sağanak yağışlı hava, yüksek kesimlerde kar yağışı meydana geldi.

Ardahan ile Artvin’in Ardanuç ilçesini birbirine bağlayan deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Bülbülan Yaylası mevkiinde etkili olan yağmurun yerine kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının düşmesiyle beraber yüksek kesimlere ve Ardahan ovasını çevreleyen dağlara yağan kar, etrafı beyaza bürüdü. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, ilerlemekte zorluk yaşadı.