Asırlık Türk kulübüne yabancılar talip oldu

109 yıllık bir tarihi olan ve Türkiye’de futbol denilince akla gelen ilk kulüpler arasında yer alan Altay’a yabancı sermayeli bir talip çıktı.

TV100’deki habere göre yabancı bir enerji şirketi, Altay’ın yüzde 51’lik hissesini satın almak istiyor. Adı geçen şirketin siyah-beyazlılara, “Siz öncelikle yetkiyi alın, biz yatırım yapmaya hazırız” mesajı verdiği iddia edildi.

Altay Başkanı Ayhan Dündar, geçen ay yaptığı bir açıklamada hisselerin yüzde 51’inin dernekte kalması şartıyla şirketleşmeye geçebileceklerini ifade etmişti.