Asırlık Türk kulübüne yabancılar talip oldu

Yabancı sermayeli bir enerji şirketi Altay’ın yüzde 51’lik hissesini satın almak için harekete geçti.

Asırlık Türk kulübüne yabancılar talip oldu

109 yıllık bir tarihi olan ve Türkiye’de futbol denilince akla gelen ilk kulüpler arasında yer alan Altay’a yabancı sermayeli bir talip çıktı.

TV100’deki habere göre yabancı bir enerji şirketi, Altay’ın yüzde 51’lik hissesini satın almak istiyor. Adı geçen şirketin siyah-beyazlılara, “Siz öncelikle yetkiyi alın, biz yatırım yapmaya hazırız” mesajı verdiği iddia edildi.

Altay Başkanı Ayhan Dündar, geçen ay yaptığı bir açıklamada hisselerin yüzde 51’inin dernekte kalması şartıyla şirketleşmeye geçebileceklerini ifade etmişti.

Öne Çıkanlar
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Şener Üşümezsoy depremin nerede olacağını bas bas bağırıyor. Aynı fayın 2 ucunda stres var
Şener Üşümezsoy depremin nerede olacağını bas bas bağırıyor. Aynı fayın 2 ucunda stres var
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuğu otomobil ezdi Güncel
Yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuğu otomobil ezdi
Ligin başlamasına 1 gün kala teknik direktör kovuldu Spor
Ligin başlamasına 1 gün kala teknik direktör kovuldu
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili var Güncel
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili var
İstanbul'da fabrika yangını Güncel
İstanbul'da fabrika yangını
Mersin'de FETÖ'ye yönelik operasyon: 8 şüpheli yakalandı Güncel
Mersin'de FETÖ'ye yönelik operasyon: 8 şüpheli yakalandı
Yaz aylarında su tüketimine dikkat. Uzmanı açıkladı Sağlık
Yaz aylarında su tüketimine dikkat. Uzmanı açıkladı
İkinci el araç fiyatlarında 2 yıl sonra bir ilk Teknoloji - Otomotiv
İkinci el araç fiyatlarında 2 yıl sonra bir ilk