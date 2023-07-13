Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut'u görenler tanıyamıyor

Editör: Osmancan EROK

Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Batuhan Karacakaya gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir karakterini canlandıran Baran Akbulut'un son hali gündem oldu.

Bir döneme damga vurmuş olan Aşk-ı Memnu dizisindeki Ziyagil yalısında Behlül ve Bihter'in yasak aşkına tanık olan Beşir, olanlara dayanamamış ve hastalanmıştı. Yataklara düşen Beşir, sonunda hastalığa dayanamayarak hayatını kaybetmişti.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Baran Akbulut'un son halini görenler, ünlü ismi tanımakta güçlük çekti. Akbulut'un imajı sosyal medya kullanıcıları tarafından tam not aldı.

Sosyal medya hesabında 15.1 takipçisi olan Baran Akbulut'un gönderilerinin altına: "Artık seni televizyonda görmek istiyoruz","Beşir çok değişmiş", "Nihal şimdi pişmandır" gibi yorumlar geldi.