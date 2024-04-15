Asker kaçağı Hakan Ural canlı yayında küfürler savurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Asker kaçağı Hakan Ural canlı yayında küfürler savurdu
İsrail-İran arasındaki gerginliği televizyon ekranlarından yorumlayan Hakan Ural, kendisine yönelik yapılan eleştiriler sonrasında çılgına döndü. Asker kaçağı olan Hakan Ural Özgür Demirtaş’ın kendisine yönelik yaptığı yorumlar sonrasında canlı yayında küfürler savurdu.

İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarını yorumlayan Hakan Ural gündemden düşmüyor. Sosyal medyada Hakan Ural’a yapılan eleştirilerde en dikkat çeken yorum ise Özgür Demirtaş’tan geldi.

İran-İsrail gerginliğinin ardından hayat pahalılığına dair bir yorum yapan Hakan Ural 2 adet dönere 1370 lira verdiğini söyleyerek hayatın çok pahalandığını belirtti.

Özgür Demirtaş ise sosyal medya hesabından bu paylaşımın altına “R” yorumunda bulundu.

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Kendisine yönelik Demirtaş’ın yaptığı eleştirileri gören Hakan Ural ise canlı yayında çılgına döndü. Özgür Demirtaş’a yanıt veren Ural, "Cumhurbaşkanı manşet olmuyor, ben oluyorum. Ekonomi uzmanı, sen nasıl bir gerizekalısın..." ifadelerini kullandı.

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DEVLET BAHÇELİ DETAYI

Kendisinin MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştüğünü aktaran Ural, Bahçeli’nin “Sayın Devlet Bahçeli bana 'Sana saldıranlar senin nişanendir' der" diyerek dikkat çekti.

Konuşmasının devamında kendisinin siyasi bir beklentisi olmadığını aktaran Ural, “Siyasi beklentim varmış da olmamış. Oğlum benim yediğim önümde yemediğim arkamda. Benim vekillik beklentim yok. Hayatımdan memnunum" şeklinde konuştu. Ural ayrıca "Siyasete MHP’den girerim… Siyaset yapacak olsam mecbur kalsam MHP'den yaparım, dibine kadar" dedi.

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