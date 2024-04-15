Özgür Demirtaş'tan Hakan Ural'ın midesine oturacak cevap. Sahte çürük raporlu savaş uzmanı

Son zamanlarda dünya siyasetinden, magazine sosyolojiden Türk siyasetine kadar çok geniş bir yelpazede yaptığı yorumlarla adından söz ettirmeye devam eden Hakan Ural yine gündemden düşmüyor.

Çıktığı canlı yayında 1370 TL ödediğini iddia ettiği döner fiyatına isyan eden Hakan Ural’a Ekonomist Özgür Demirtaş’tan Demirtaş'tan geri vites anlamına gelen 'R' yanıtı gelmişti.

Yanıta sinirlenen Ural, canlı yayında Özgür Demirtaş’a hakaret ederek "Geri zekalı" dedi.

"BAŞKA SÖZE GEREK YOK"

Özgür Demirtaş ise Hakan Ural'ın canlı yayında kendisi hakkında söylediklerine sosyal medya hesabı X üzerinden yanıt verdi.

Demirtaş, yaptığı açıklamada, "Hakan Ural bana ağza alınmayacak hakaretler etmiş. Aile terbiyem yanıt vermeme izin vermiyor. Sadece kendisini anlatmış diyebilirim. Askerlik konusuna gelince: Öz babası askerden kaçmak için sahte çürük raporu aldığını söylemiş. Başka söze gerek yok” ifadelerini kullandı.