Asker uğurlamasında havaya ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldıztepe beldesindeki düğün salonu önünde meydana geldi. İddiaya göre; asker uğurlaması yapıldığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tabancalarla havaya ateş açıldı. Seken mermiler biri Ömer Tuncel'in (56) göğsüne ve biri de Mert Tarkan'nın (20) koluna isabet etti.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Ömer Tuncel’in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.