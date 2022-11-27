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Asker uğurlamasında havaya ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Niğde'nin merkeze bağlı Yıldıztepe beldesindeki asker uğurlamasında havaya ateş açılması sonucu bir kişi hayatını kaybederken askere gidecek gençlerden biri de yaralandı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 16:28
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Asker uğurlamasında havaya ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Asker uğurlamasında havaya ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı
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Olay, dün akşam saatlerinde Yıldıztepe beldesindeki düğün salonu önünde meydana geldi. İddiaya göre; asker uğurlaması yapıldığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tabancalarla havaya ateş açıldı. Seken mermiler biri Ömer Tuncel'in (56) göğsüne ve biri de Mert Tarkan'nın (20) koluna isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Ömer Tuncel’in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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