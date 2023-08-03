Askercell uygulamasıyla askerler sivilde kullandıkları hatları kışlada da kullanabilecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlerin sivil hayatta kullandıkları GSM hatlarını kışlalarda da kullanabileceklerini duyurdu.

Askercell uygulamasıyla askerler sivilde kullandıkları hatları kışlada da kullanabilecek

Askercell uygulaması sayesinde askerler, GSM hatlarını ücretsiz olarak kısıtlı hale getirip, terhis olduktan sonra eski özelliklerine döndürebilecek.

GSM hatları kısıtlı hale getirilecek

MSB, düzenlediği basın toplantısında, askerlerin iletişim imkanlarını artırmak için başlattığı Askercell uygulamasının detaylarını paylaştı. Buna göre, askerlik hizmeti öncesinde kullanılan GSM hatları, herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevrilebilecek. Kısıtlı hatlar, sadece kışlalarda kullanılabilen ve internet erişimi olmayan telefonlarla uyumlu olacak.

Terhis olduktan sonra eski özelliklerine dönecek

Askercell uygulamasıyla askerler, sivilde kullandıkları hatlarını askerlik hizmeti süresince kullanma imkanına kavuşacak. Terhisi müteakip ise yine eski hattın özelliklerine döndürülebilecek. Böylece askerler, hem iletişim masraflarından tasarruf edecek hem de aynı numarayı kullanmaya devam edebilecek.

GSM bayilerine müracaat etmek gerekiyor

MSB, Askercell uygulamasından yararlanmak isteyen askerlerin kullandıkları GSM hattının bayisine müracaat etmeleri gerektiğini belirtti. Bakanlık, bu duyuruyu sosyal medya hesabından da paylaştı.

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