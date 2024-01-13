Askeri arazilere lüks konutlar yapılırken İstanbul’da okul yaptırmaya alan bulunamıyor

İstanbul’da beklenen büyük depreme karşı kentsel dönüşüm için çözüm odaklı bir adım atılamazken konut sorunu devam ediyor. Nüfusun aşırı artışı, yeterli bina bulunamaması ve kiralardaki aşırı artış, sorunu içinden çıkılamaz bir hale getiriyor.

Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün çarpıcı açıklamalar yaptı. Akgün, askeri alanlara lüks konutlar yapılmasına rağmen bazı ilçelerde okul yapılacak alan bulunamadığını söyledi. Akgün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Esenyurt gibi nüfusun yoğun olduğu ilçelerde metrekareye düşen insan yoğunluğu çok fazla. Okul, hastane, toplanma alanı ve yeşil alan ihtiyaçları var ama bu yoğunluktaki nüfusun olduğu bölgelerde bu ihtiyaçlar karşılanamıyor.

Okul yeri arıyorlar Esenyurt’ta. Oradaki okul çağındaki nüfusun 80 tane okula ihtiyacı var. Arazi var mı? Yok. Merkezde nüfusun yoğun olduğu yerlerin daha yaşanabilir hale getirilmesi lazım.”

ASKERİ ARAZİLERE LÜKS KONUTLAR YAPILIYOR

“2009 yılında 25 bin hektarlık askeri arazi vardı İstanbul’da. Bu alanların yüzde 46’sı askeri alan statüsünden çıkarıldı. Bu çıkarılan yerlerin yüzde 96’sı konut alanı olarak planlandı ve büyük bir kısmı da lüks konut… Dönemin farklı bakanları askeri alanların kesinlikle imara açılmayacağını söylemişti. Bu alanlar bir tampon bölgeydi. Siz buraları imara açtığınızda aslında İstanbul’u kuzeye doğru büyütüp orman alanlarına bir yapılaşma baskısı getirmiş oluyorsunuz.

10 bin futbol sahası büyüklüğündeki alan askeri arazi statüsünden çıkarıldı büyük bir kısmına da lüks konut yapılması planlandı. Kamuoyunun kamu arazilerine, askeri alanlara, geleceğine sahip çıkar gibi sahip çıkması lazım. Kentin geleceğinin anahtarı bu kamusal arazilerde. Başka bir kurtuluşumuz yok. Kimse hayal satmasın.”