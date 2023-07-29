Askerin tüfeği uzaktan komuta edilebilecek: Promavzer tanıtıldı

Savunma sanayisi için çözümler üreten Promec şirketi, 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2023) kapsamında güvenlik güçlerinin yüksek riskli bölgelerde güvenli şekilde görev yapmasını amaçlayan Promavzer ürününü tanıttı.

Promec Genel Müdürü Yusuf Eldoğan, Türk Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2023) kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Promavzer'in hafif, seri, mobil ve uzaktan komutalı silah sistemi olarak tasarlandığını ifade etti.

Eldoğan, Promavzer'in askerlerin sırtında taşıyabileceği bir şekilde tasarlandığını vurgulayarak, farklı konfigürasyonlara bağlı olarak 10-15 kilogram arasında değişen ağırlığa sahip olduğunu ve yalnızca 5-10 dakika içinde hızlıca kurulabildiğini söyledi ve ürünün kullanımıyla ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

"Askerimiz muharebe alanına intikal ettiğinde lojistik gelinceye kadar geceyi ya da birkaç gün can güvenliğini tehlikeye atmadan, sistemi kurup, kontrol birimini alıp kendisini güvenli bir yere konumlandırdıktan sonra dış tehlikeleri, düşmanı takip etmesini sağlayan ve uyarı verebilen bir sistem. Sonrasında ise keskin şekilde hedefi vurabilen bir çözüm. Mobil olması çok önemli, askerimiz ürünü sırtında taşıyabilecek. Herhangi bir muharebe alanında, zeminde kolay kurulabilen bir sistem."

SENE SONUNA KADAR TESLİM ETMEYİ PLANLIYORUZ

Eldoğan, Promavzer'in kablolud ve kablosuz olarak kontrol edilebildiğini belirterek, kullanıcılara 100 metre çapında bir alanda silah sistemini kullanabilme imkanı sunduğunu vurguladı.

Eldoğan, askerlerin görevleri sırasında yanlarında bulunan farklı silahları Promavzer uzaktan komutalı silah sistemiyle kullanabilme özelliğine değindi. Askerlerin, 5,56 veya 7,62 milimetre tüfeklerini yalnızca 5-10 dakika içinde Promavzer sistemiyle entegre ederek kendilerini güvenli bir alana taşıyabileceğini aktardı. Ayrıca, sistemi kullanmak için ekstra bir silaha ihtiyaç duyulmayacağının da altını çizdi.

Eldoğan, ürünü jenerik bir görüntüleme sistemiyle sergilediklerini ifade etti ve daha önce alınmış kameraların da Promavzer'e entegre edilebileceğini vurguladı. Ayrıca, müşteri taleplerine göre kendilerinin de bu ihtiyacı karşılayabileceğini belirtti.

Yusuf Eldoğan, Promavzer'de gündüz kamerası, termal kamera ve mesafe ölçümü için lazer mesafe ölçer kullanıldığını açıkladı. Eldoğan, "Ürün şu anda prototip aşamasında bulunuyor. Sene sonuna kadar operasyonel ve çevresel koşulların testlerini tamamlayarak, askerlerimize teslim edebilecek konuma gelmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.