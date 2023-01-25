Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

MSB tarafından yapılan duyuru sonrasında, Şubat, Mart, Nisan 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlendi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Şubat, Mart, Nisan 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz" denildi.