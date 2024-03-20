Aşkın Nur Yengi’nin acı kaybı. ‘Psikolojik olarak kolay değil’

Kaynak: Haber Merkezi
Aşkın Nur Yengi’nin acı kaybı. ‘Psikolojik olarak kolay değil’
Nişantaşı’nda görüntülenen ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi ağabeyi Ahmet Yengi’nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yılbaşı gecesi Marmaris'te trafik kazası geçirmesinin ardından Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi yoğun bakımında tedavi altına alınan Ahmet Yengi, kalp rahatsızlığı da olduğu için entübe edilmişti. Ahmet Yengi hakkındaki acı haberi kız kardeşi Aşkın Nur Yengi verdi.

Nişantaşı’nda kontrolleri için KBB doktoruna gelen Aşkın Nur Yengi, ağabeyinin sağlık durumu sorulunca "Abim vefat etti. 40 gün entübe edildi ama kurtarılamadı.

Kazadan sonra kalp krizi geçirdi, zaten bypass ameliyatı olmuştu" diyerek kötü haberi duyurdu.

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"HUZURLA UYUSUN"

Vefat haberinin neden çıkmadığı sorulduğunda ise Yengi, "Ben öyle şeylerle ortalıkta olmayı sevmediğim için ailesiyle birlikte defnettik. Psikolojik olarak kolay değildi. Annemi daha yeni kaybetmişken arkasından böyle bir şey oldu ama bir şey diyemiyorsun ki takdir-i ilahi. Huzurla uyusun" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının annesi Samime Yengi de geçtiğimiz sene kalp ve organ yetmezliğinden dolayı yaşamını yitirmişti.

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