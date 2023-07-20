Aslan kafesinden kaçtı. Mahalleli kükreme sesiyle inledi. Vatandaşa sokağa çıkmayın uyarısı

Polisin sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı ve kısa sürede yerel medyada gündem olan olayda, bir aslanın başıboş bir şekilde dolaştığı duyuruldu.

Yetkililer Berlin’in güneyindeki Kleinmachnow, Teltow ve Stahnsdorf bölgelerindeki vatandaşlarına “sokağa çıkmayın” uyarısı yaparken evcil hayvanların da gezdirilmemesini tavsiye etti.

5 özel eğitimli avcının aslanın peşinde olduğu belirtilirken bu avcıların sakinleştirici iğne kullanacakları da açıklandı. Avcıların aramalarını Stahnsdorf ve Kleinmachnow bölgelerinde yoğunlaştırdığı da belirtildi.

Bölgede yaşayanlar kükreme sesleri duyduklarını açıklarken, iki polis helikopterinin devriye gezdiğini ve polisin de bazı yolları kapattığı açıklandı. Helikopterdeki polislerin bölgeyi termal görüntüleme sistemleriyle incelediği de belirtildi.

Henüz aslanın izine rastlanılmazken yetkililer, “Bölgedeki hiçbir hayvanat bahçesi ve sirkten kayıp açıklaması gelmedi” ifadesini kullandı.