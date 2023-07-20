Aslan kafesinden kaçtı. Mahalleli kükreme sesiyle inledi. Vatandaşa sokağa çıkmayın uyarısı

Almanya'nın başkenti Berlin yeni güne acil polis uyarısıyla başladı. Bir hayvanat bahçesinden aslanın kaçtığı belirtilen uyarıda, Berlinlilerin sokağa çıkmaması istendi.

Aslan kafesinden kaçtı. Mahalleli kükreme sesiyle inledi. Vatandaşa sokağa çıkmayın uyarısı

Polisin sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı ve kısa sürede yerel medyada gündem olan olayda, bir aslanın başıboş bir şekilde dolaştığı duyuruldu.

Yetkililer Berlin’in güneyindeki Kleinmachnow, Teltow ve Stahnsdorf bölgelerindeki vatandaşlarına “sokağa çıkmayın” uyarısı yaparken evcil hayvanların da gezdirilmemesini tavsiye etti.

5 özel eğitimli avcının aslanın peşinde olduğu belirtilirken bu avcıların sakinleştirici iğne kullanacakları da açıklandı. Avcıların aramalarını Stahnsdorf ve Kleinmachnow bölgelerinde yoğunlaştırdığı da belirtildi.

Bölgede yaşayanlar kükreme sesleri duyduklarını açıklarken, iki polis helikopterinin devriye gezdiğini ve polisin de bazı yolları kapattığı açıklandı. Helikopterdeki polislerin bölgeyi termal görüntüleme sistemleriyle incelediği de belirtildi.

Henüz aslanın izine rastlanılmazken yetkililer, “Bölgedeki hiçbir hayvanat bahçesi ve sirkten kayıp açıklaması gelmedi” ifadesini kullandı.

Öne Çıkanlar
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Son Haberler
Dünya Sağlık Örgütü’nden aşırı sıcak uyarısı Sağlık
Dünya Sağlık Örgütü’nden aşırı sıcak uyarısı
Kıbrıs’ı Rumlara dar eden Karaoğlan’ın tarihi milliyetçilik konuşması Güncel
Kıbrıs’ı Rumlara dar eden Karaoğlan’ın tarihi milliyetçilik konuşması
Erdoğan BAE devlet başkanına da Togg hediye etti Dünya
Erdoğan BAE devlet başkanına da Togg hediye etti
Dengeleri değiştirecek yeni erken emeklilik sistemi geliyor Memur ve Emekli
Dengeleri değiştirecek yeni erken emeklilik sistemi geliyor
Simge Sağın sahneye bikiniyle çıktı Magazin
Simge Sağın sahneye bikiniyle çıktı
Migrene iyi gelen bitkiler ortaya çıktı. Kronik baş ağrılarınız bitecek Şifalı Bitkiler
Migrene iyi gelen bitkiler ortaya çıktı. Kronik baş ağrılarınız bitecek
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı