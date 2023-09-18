Aslıhan Gürbüz zeytin hasatı yaptı. İstanbul'u tek edip Ege'ye yerleşmişti

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre ekrana ara verip Ayvalık'a yerleşen Aslıhan Gürbüz zor günlerini geride bıraktı. Doğa ile iç içe bir yaşan süren ünlü oyuncu bahçesindeki zeytinlerin hasadını yaptı.

Aslıhan Gürbüz zeytin hasatı yaptı. İstanbul'u tek edip Ege'ye yerleşmişti

Yahşi Cazibe, Ufak Tefek Cinayetler, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Son olarak kendisi gibi oyuncu İsmail Hacıoğlu'yla aşk yaşayan ünlü çiftin evlenmesi beklenirken ayrılık haberi gelmişti

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Yaşadığı sağlık sorunları sebebi ile bir süre ekrana ara verip Ayvalık'a yerleşen Aslıhan Gürbüz zor günleri atlattı. Doğa ile iç içe bir hayat yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu bahçesindeki zeytinlerin hasadını yaptı.

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Zeytinleri tek tek dalından toplayan Gürbüz, kırma zeytin için hazırlık yaptı. Eğlenceli anları takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu karelerine 'Kırma zeytin yapacağım. Kendi zeytin ağaçlarımdan hem de' notunu düştü.

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Ünlü oyuncu İstanbul'dan taşınma kararını da şu sözlerle anlatmıştı:
"Yeşili-maviyi, suyu-gökyüzünü, ağacı-çiçeği, kuşu-yosunu görmeyi çok seviyorum. Uyandığımda karşı evi değil bir ağacı görmeyi, evden çıkınca AVM'ye değil, patikaya uğramayı çok seviyorum.

Yani doğayı çok seviyorum, neresi olduğu mühim değil, görüyor ve seviyorsan cennettesin. Koruyor ve saygı duyuyorsan cennetlik..."

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