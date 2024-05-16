Konya Hüyük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İlk kaza, Beyşehir-Isparta kara yolunun Hüyük ilçesi Köşk Mahallesi yol ayrımında, Yelten mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.M. (44) yönetimindeki 33 U 1663 plakalı hafif ticari araç, M.K. (49) idaresindeki 42 ASP 216 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü M.K., Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise Hüyük-Şarkikaraağaç kara yolunda yaşandı. Alınan bilgiye göre, İ.T. idaresindeki 42 HVM 94 plakalı minibüs, Hüyük’ün İpek yolu, Göçeri Çavuş Mahallesi yol ayrımında virajı alamayarak yoldan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İ.T. ve yolcu Y.S. araçtan çıkarılarak Hüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.