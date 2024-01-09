Asrın ne demek? Asrın isminin anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Asrın ne demek? Asrın isminin anlamı nedir?
Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Asrın son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Asrın ne demek? Asrın isminin anlamı nedir?

Asrın adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Asrın isminin anlamını araştırıyor. Peki, Asrın ne demek? Asrın isminin anlamı nedir?

ASRIN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Asrın ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Asra ait, bu yüzyılda olan.

- Bu asra ait, bu devire uygun.

ASRIN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Asrın ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor ve Asrın ismini koymak caizdir.

YENİ DOĞAN BEBEĞE NE ZAMAN İSİM KONUR?

İslâmî eserlerde çocuğa ad koymanın zamanı için bazı rivayetlerde bebeğin doğumunun üçüncü, bazılarında ise yedinci günü ad koymanın uygun olduğu söylenmektedir.

İSİM KONURKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Bebeğinizin ismi onun değer katacak anlama sahip olmalıdır.

Ölmüş kişinin ismi yeni doğan bebeğe konulmaması tavsiye edilir.

İsmin ve içerisindeki harflerin enerjisi insanın kişiliği ve karakterine etki edebilir. Bu yüzden hangi isim konulacağı çok önemlidir.

Çocuğunuzun büyüdüğünde çağa uygun ve seveceği bir isim seçmesi gerekir.

Tüm bunların yanı sıra çoğunuzun bir gün yurt dışında yaşayabileceği de göz önünde bulundurularak bir isim seçilmesi tavsiye edilir.

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