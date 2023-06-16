Astana garantörleri 20-21 Haziran'da toplanacak

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu kez 20'ncisi düzenlenecek olan Suriye konulu Astana Görüşmelerine, garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin yanı sıra Suriye rejimi ile muhalefetinden de temsilciler katılacak.

20-21 Haziran'da Astana'da yapılacak toplantıda, Birleşmiş Milletler ile Ürdün, Lübnan ve Irak gözlemci statüsüyle yer alacak.

Taraflar, toplantıda Suriye çevresindeki bölgesel durumun değişimini ve sahadaki son gelişmeleri müzakere edecek.

Suriye'deki terörle mücadele, rehinelerin serbest bırakılması, kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemlerin yanı sıra insani durum, ülkenin yeniden inşa edilmesi ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşleri için koşulların yaratılması gibi konular da toplantıda masaya yatırılacak.

İlk gün, Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri bakan yardımcıları arasında Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik "Yol Haritası" üzerinde dörtlü istişare toplantıları yapılacak.

İkinci gün ise heyetler arasında sürecek ikili ve üçlü toplantıların ardından ana oturum ile basın toplantısı düzenlenecek.

Görüşmelerde, garantör ülkelerin heyetleri ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç temsilcileri arasında zorla alıkonulanlarla ilgili çalışma grubu toplantısı da gerçekleştirilecek.

Suriye konulu Astana Görüşmeleri, en son 22-23 Kasım 2022'de yapılmıştı.