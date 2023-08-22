Astım hastalarına kapalı havuz uyarısı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Arif Keleşoğlu, “Kapalı havuzlara yüzmek, havuzların dezenfeksiyonunda kullanılan kimyasalların solunum yollarının tahrişine ve astım ataklarına yol açabilmektedir. Tatil yerlerindeki havuzları, özellikle de kapalı havuzları kullanmamak astım hastaları için daha sağlıklı olacaktı” sözlerini kullandı.

Göğüs Hastalıkları Bölümü Uzmanı Dr. Arif Keleşoğlu, astım hastalarının yaz aylarında dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Keleşoğlu, astımın akciğerleri tutan bir hastalık olduğunu ifade ederek şunları dile getirdi:

“İnflamasyon diye adlandırdığımız mikropsuz seyreden bir iltihabi süreçtir. Çoğunlukla doğuştan gelen bir yatkınlık söz konusudur. Bu yatkınlığın üzerine alerjik bir reaksiyonun ya da bir enfeksiyonun eklenmesi ile ortaya çıkar. Öksürük, hırıltılı solunum, nefes darlığı astımın belirtilerindendi”

‘HAVUZ UYARISI’

Yaz aylarında yolculuk sürecinin de astım hastaları için sorun teşkil edebileceğine dikkat çeken Keleşoğlu şunları dile getirdi:

“Tatil yerlerine ve bağlı bulundukları şehirlere ziyaretler de sorun nedeni olabilir. Kara taşıtları ile uzun yolculuklar, araçlardaki klimaların bakteriyel ve mantar kökenli kirleticilerine uzun maruziyetler alerjik reaksiyonların tetiklenmesine yol açabilir. Yanı sıra, gidilen illere ait değişik flora ve fauna da astım hastalarında alerjik reaksiyonların tetiklenmesine yol açabilir. Astım hastalarının özellikle yoğun sıcaklarda ağızdan yapılan solunum nedeniyle, solunum yolu hücrelerinin aşırı su kaybetmesi yoluyla solunum yolu tahriş edicilerine karşı hassasiyetleri artabilir. Bu durum nefes darlığı ataklarına yol açabilir. Aşırı sıcaklarda dış mekanlarda bulunmamak ve yeterli su tüketmek faydalı olacaktır. Öte yandan kapalı havuzlara yüzmek, havuzların dezenfeksiyonunda kullanılan kimyasalların solunum yollarının tahrişine ve astım ataklarına yol açabilmektedir. Tatil yerlerindeki havuzları, özellikle de kapalı havuzları kullanmamak astım hastaları için daha sağlıklı olacaktır”

‘TEDAVİ SÜRECİNDE İSTİKRAR ÖNEMLİ’

Dr. Keleşoğlu astımın tedavi sürecinde istikrarın önemine de dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Astım hastalığının kontrol edilmesindeki en önemli unsur tetikleyicilerden uzak durmak ve etkin bir tedaviyi sabırla sürdürebilmektir. Tedavi, çoğunlukla hekim tarafından başlanacak bronş genişleticiler ve kortizondan (bronkodilatör-kortikosteroid) oluşan inhaler (ilaçların solunum yoluna çekilmesini sağlayan solunum apereyi) ilaçlar ve beraberinde astım hapı veya alerji ilacıdır. Bunun dışında da kontrol altına alınamayan durumlarda aşı tedavisi, biyolojik ilaçlar ve diğer bazı bronş genişleticiler de kullanılabilir. Aslında astım çoğu durumda etkin korunma yöntemleri ve yeterli inhaler tedaviler ile başarılı bir şekilde kontrol altında tutulabilir.”

ASTIM HASTALARININ YAZ AYLARINDA DİKKAT ETMESİ GEREKENLERS

Keleşoğlu, astım hastalarının yaz aylarında mutlaka dikkat etmeleri gereken noktaları da özetledi, hastaları etkisini artıran sıcak havalara karşı uyardı.

Keleşoğlu, “Sıcak havalarda ve yaşanan şehri değiştirmeyi gerektiren durumlarda verilen astım tedavisini ısrarla sürdürmek, yeterli sıvı almak, sıcaktan korunmak, enfeksiyon ve alerji yaratabilecek ortamlardan uzak olabilmek, yakınmaların artımında doz artımına gidilebilecek inhaler kullanmak, hekim kontrolünü ihmal etmemek astımınızı yaz aylarında da kontrol altında tutabilmek için gerekli yöntemlerden bazıları olacaktır” dedi.