Jandarma annelere uyuşturucu eğitimi verdi

Kars Jandarma Komutanlığı, “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” çerçevesinde köylerde annelerle bir araya geliyor.

Jandarma ekipleri Selim ilçesine bağlı Büyük Oluklu köyünde anne ve anne adaylarıyla buluşarak uyuşturucunun zararları hakkında bilgi veriyor. El broşürü ve slayt gösterileriyle uyuşturucunun yarattığı etkileri, çocuklar üzerindeki zararlarını anlatan jandarma ekipleri, annelerden gençleri uyuşturucu bataklığından çekmek için destek istiyor.

Kars Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde bu tür eğitimlerin aralıklarla süreceği öğrenildi.