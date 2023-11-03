Astım krizinde ne yapmalı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmethan Turan, mevsim değişikliklerine karşı vatandaşları uyararak, "Astım krizlerine dikkat edin. Eğer yeterli önlem alınmaz, ilaçlar kullanılmazsa ciddi astım krizleri meydana gelebilir" dedi ve önemli bilgiler verdi.

Filiz Kıral KAYNAK: DHA
Astım krizinde ne yapmalı

Dr. Mehmethan Turan, “Polen uçuşları en sık nisan, mayıs ve haziran aylarında görülüyor. Doğa canlanıyor, ağaçlar, çimenler ve çiçekler açmaya başlıyor. Bunların açması ile beraber havada uçan toz partikülleri, astım hastalarımızın yaklaşık yüzde 20'sinde alerjik kökenli olduğu için atak alevlenmeye sebep oluyor. Gerekli önlemleri almak, öncesinde ilaçları kullanmak gerekir" diye uyardı.

“BU AYLARDA CİDDİ ATAK YAPAR”

Dr. Turan konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Astım alerjik ve alerjik olmayan olarak ikiye ayrılıyor. Alerjik olmayanlarda bu tür atak alanı çok fazla görmüyoruz. Sadece mevsim değişikliklerinde çeşitli enfektif alanlara maruz kalma, üşütme veya gribal problemlerden dolayı bir atak görülebilir ama alerjik olarak görülmez. Alerjik astımlılarda ise bu mevsimlerde çok ciddi ataklar görebiliyoruz.

Hastanın ataklarının neden olduğunu dair alerji testlerimiz mevcut. Testler, sık rastlanan bazı alerjilere göre hazırlanıyor. Bu testlerin sonucunda da hastanın hangi alerjen etkene karşı duyarlı olduğu ortaya çıkıyor. Özellikle polenlere duyarlı olduğu saptanan hastalarda mevsim geçişlerine çok dikkat edilmesi gerekiyor. Zira şiddetli astım atakları yaşayabiliyorlar. Polenlerden uzak durmak için gerekli yaşam değişikliklerine dikkat edilmez ve yeterli önlem alınmaz, gerekli ilaçlar kullanılmazsa ciddi astım krizleri meydana gelebilir"

DHA

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