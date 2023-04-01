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Uzmanından yaşamı kolaylaştıracak öneriler. Astımda ilaçtan kurtarılacak formül

Uzmanından yaşamı kolaylaştıracak öneriler geldi. Astımda ilaçtan kurtarılacak formül doğru beslenme olarak açıklandı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 16:16
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Astımda ilaçtan kurtarılacak formül

Uzmanından yaşamı kolaylaştıracak öneriler. Astımda ilaçtan kurtarılacak formül
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Gerçek Gündem’de yer alan habere göre; Vücudun hastalıklarla savaşında beslenme tarzı büyük önem taşıdığı biliniyor. Doç. Dr. Betül Karaatmaca, astım hakkında bilimsel çalışmaları hatırlatarak yaşam standardını artıracak beslenme tavsiyelerinde bulundu.

Betül Karaatmaca’nın açıklamaları şu şekilde:

BAĞIRSAK MİKROBİYATASININ ÇEŞİTLİLİĞİNİN AZALMASI ALERJENLERE DUYARLILIĞI ARTIRIYOR

Bağırsak mikrobiyatamızı ve bağışıklığımızı destekleyen en önemli besinlerden biri lifli gıdalardır. Amerika’da yapılan bir çalışmada haftada 30 farklı çeşit bitkisel besin tüketenlerin en zengin bağırsak mikrobiyatasına sahip oldukları ortaya koyuldu. Bağırsak mikrobiyatasının içeriğinin değişmesi bağışıklık sistemini etkiliyor, zararlı mikrop ve alerjenlere duyarlılığın artışına neden olabiliyor.

AKDENİZ TİPİ BESLENME ASTIMDAN KORUYOR

Pediatric Allergy and Immunology dergisinde yakın zamanda yayınlanan bir makalede Batı tipi beslenme dediğimiz hazır besinlerin yüksek oranda tüketiminin çocuklarda astım sıklığını arttırdığı, aksine Akdeniz tipi beslenmenin ise koruyucu olduğu ortaya koyuldu. Ayrıca yaşamın ilk yıllarında tek tip beslenme yerine günlük diyette besin çeşitliliğin sağlanması durumunda 6 yaşında astım görülme sıklığının azaldığı belirtildi. Öyle ki günlük diyete eklenen her farklı besin için astım riskinde %26' lık bir azalma olduğu rapor edildi. 

DOĞRU BESLENME, UZUN SÜRELİ İLAÇ KULLANMA İHTİYACINI ORTADAN KALDIRIYOR

Tüm bu bilgiler ışığında, hem kendimizi hem çocuklarımızı alerji ve romatizma gibi hastalıklardan korumak ve bağırsak mikrobiyatamızı güçlendirmek için işlenmiş gıdalardan uzak, çeşitli lifleri içeren Akdeniz tipi sağlıklı bir diyet uygulamamız uygun olacaktır. Beslenmemizi düzenleyerek hastalık riskimizi azaltabilir ve böylece uzun süreli ilaç kullanma ihtiyacımızı da ortadan kaldırabiliriz. "Tıbbın Babası" Hipokrat’ın da dediği gibi “Bütün hastalıklar bağırsaktan başlar. Bağırsak hasta ise vücudun geri kalan kısmı da hastadır”

MEYVE, SEBZE, BALIK VE YOĞURTTAN ZENGİN BİR DİYET ASTIM RİSKİNİ AZALTIYOR

Avrupa’daki pek çok ülkeyi kapsayan çocukların hamilelikten itibaren uzun süreli takip edildiği başka bir çalışmada; meyve, sebze, balık ve yoğurt açısından zengin bir diyet tüketilmesinin yine 6 yaşında astım riskini azalttığı gözlendi. Özetle bu çalışmalar bize bağırsaklarımızdaki iyi mikropları yani mikrobiyatamızı doğal ve tek tip besinle değil çok sayıda besinle beslersek astım olma riskimizin azaldığını söylüyor. 

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