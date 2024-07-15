Aston Villa, Katie Robinson imzaladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aston Villa, Katie Robinson imzaladı

Aston Villa, Brighton & Hove Albion'ın 21 yaşındaki forveti Katie Robinson'la iki yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Brighton & Hove Albion formasıyla 60'tan fazla maça çıkan, İngiltere U-23 takımında 12 kez, A Milli Takımda ise 5 kez forma giyen oyuncu, İngiltere Kadın Milli Takımı'nın 2023 Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı.

Teknik Direktör Robert de Pauw transfer hakkında "Katie'yi eskiden beri tanıyorum. Takımıma karşı bir çok maçta kanatta oynadı ve bize çok zorluk çıkardı. Oldukça hızlı ve yeteneklerini nasıl kullanacağını gayet iyi biliyor. Beş uluslararası maçına daha fazlasını eklemek istiyor ve bizimle beraber kariyerinde olmayanları kazanmak için can atıyor. Onun maçlarda fark yaratabilecek bir oyuncu olduğuna inanıyorum ve Aston Villa Kadınlar Takımı'na neler katacağını merakla bekliyorum" diye konuştu.

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