Astrolog Meral Güven'e soruşturma. Canlı yayında küfür etmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yayılan ve Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyon olmasının ardından "Fenerbahçe'nin mucize bir şekilde şampiyon olacağı" yönünde tartışmalara neden olan paylaşımlarla ilgili olarak Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olarak, sosyal medya hesaplarında defalarca paylaşılan ve Astrolog Meral Güven'in canlı video kaydında dile getirdiği iddia edilen ifadelerin, TCK'nın 216. maddesi kapsamında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Futbol tahminleriyle tanınan Astrolog Meral Güven, sezon başından beri Süper Lig Şampiyonu'nun Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı ise Beşiktaş'ın kazanacağını iddia etmişti. Ancak Beşiktaş, Trabzon'u final maçında son dakika golüyle yenerek Türkiye Kupası'nı alınca dikkatler Süper Lig şampiyonluğuna çevrildi. Sezon başından beri Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını savunan Güven, son açıklamasında kartlarının ısrarla Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını gösterdiğini belirtmişti. Ancak Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tahmini tutmayan Güven, Fenerbahçe taraftarlarının tepkisiyle karşılaşınca sinirlerine hakim olamadı.

KÜFÜRLER ETMİŞTİ

Güven, Instagram hesabından canlı yayın yaparak, "Allah adamın ... kan çıkarır ecdanınızı s... Allah benim söylemediğim sözlerle beni yüz göz ettiniz. Ulan 80 yaşındaki p...k, televizyon kanallarına çıkıp eleştiren k...t alayınız yürüyün lan ecdanızı s...m, o...çocukları" şeklinde iğrenç bir dil kullandı. Güven'in hem Fenerbahçe taraftarlarını hedef alması hem de "Allah" diyerek ağır küfürler etmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.