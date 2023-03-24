Doğum haritaları kişiye özel olup, doğum haritasındaki her ev belirli bir alanı temsil etmektedir. Bu evlerden biri de 9. Evdir. Peki, astrolojide 9. Ev nedir? Gezegenler 9. evde olunca ne olur?

DOĞUM HARİTASI NEDİR?

Bireylerin doğum tarihleri, doğum saatleri ve doğum yerleri hakkında bilgiler elde edilerek hesaplanan haritalardır. Doğum haritaları kişilere özeldir.

Her bireyin doğum haritasında yer alan gezegenlerin bulunduğu evler ve yaptıkları açılar birbirinden farklıdır.

Doğum haritaların içerisinde yer alan evlerden biri olan 7.ev ve 7. ev konuları, gezegenler 7. evde olunca ne olacağına dair konuları sizler için derledik..

9. EV KONULARI NEDİR?

Yolculuklar ile birlikte aynı zamanda uzak mesafeler doğrultusunda 9. ev tanımlanmaktadır. Yani gezegenler 9. evde olduğu zaman kişinin yapacağı yolculuklar ve uzak mesafelerden gelebilecek haberler söz konusu olabilir. Aynı zamanda uluslararası konular yine bu evin yapısı içerisinde yer alır.

Toplamda 12 farklı ev vardır ve bunlar gezegenlere bağlı olarak değerlendirilir. Bu kapsamda 9. ev konuları durumu ele alındığı vakit bunun uzakları gösterdiğini söylemek gerekir. Genel çerçevede ise bazı başlıklar altında bu durum anlatılır.

-Uzak yolculukları temsil eder.

-Yüksek eğitim ve felsefe gibi alanları anlatır.

-Hukuki alanlar öne çıkar.

-Uluslararası konular söz konusudur.

-Felsefi ve dini alanlar bu evin içerisindedir.

-Eşin kardeşleri hakkında bilgi sağlar.

-Yayıncılık ve edebiyat içerir.

Görüldüğü gibi 9. ev konuları diğer ev konularına göre çok daha geniş kapsamlı şekilde durumları anlatır.

GEZEGENLER 9. EVDE OLUNCA NE OLUR?

Gezegenler dokuzuncu evde olduğu zaman uzakların temsil edildiği anlaşılır. Aynı zamanda bu durum uzaklardan gelebilecek bir haberi ifade eder. Uluslararası konular ile beraber yabancı yerler hakkında bilgiyi kişi üzerinden ele alır.

Üniversite eğitimi, uzmanlık alanları ve akademik konularda 9. ev içerisinde yer alır. Felsefe ve dini konular ile eğitim bu süreç içerisindedir. Hukuki konular adına da yine bu eve bakmak mümkün.

GÜNEŞ 9. EVDE OLUNCA NE OLUR?

Yolculuklar ve uluslararası konular ile beraber dini ve felsefi açıdan konular 9. ev içerisinde yer alır. Aynı zamanda vizyon hukuk ve kişisel gelişim ile eğitim süreçleri bu dönem içerisinde bulunmaktadır.

Gelecek günler üzerine hazırlık yapma durumunun kişinin istekleri arasında olduğunu gösterir. Özellikle ileriki zamanlar için parlak günler adına konuşma isteği ön plana çıkar.

AY 9. EVDE OLUNCA NE OLUR?

Bireyin hayat görüşleri ile beraber hayatında olan kadınlar üzerine bu durum öne çıkar. Özellikle annesi veya kadın figürleri bu durumdan etkilenir. Ufuk genişletmek ve öğrenme ihtiyacı bu dönemde çok daha güçlü noktaya ulaşır.

Seyahatler ve eğitimler söz konusuyken, kişisel gelişim isteği önemli oranda güçlenir. Eğitim ve akademik kariyer ile beraber yazma isteği doğar. Hukuk ve adalet kişinin hayatında önemli bir yeri temsil eder.