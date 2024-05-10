Yedi banka tek ATM'de toplandı

Kamu bankalarını ATM hizmeti bir çatı altında toplanıyor. Açıklamayı, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar yaptı.

Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) projesinin lansmanı Vakıfbank Genel Müdürlüğü'nde yapıldı. Türkiye'nin ATM projesi olan 'TAM'la ilgili açıklama yapan TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, projeyi hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Çakar, Tam ATM platformuna dahil olan bankaların sahip oldukları ATM'lerin ülkedeki toplam ATM sayısının yüzde 36'sını oluşturduğunu ifade etti. Tam Projesi komisyonsuz hizmet verecek.

Bu projeyle kamu bankalarını optimum sayıda ATM tahsisiyle satın alma ve operasyonel maliyetlerini azaltacağını ifade eden Çakar, finansal erişimi kolaylaşacağını müşteri memnuniyetinin sağlanacağını kaydetti. TAM ATM platformuyla banka müşterileri herhangi bir ücret, masraf ve herhangi bir şey ödemeyeceklerini söyleyen Alpaslan Çakar, Bu proje tasarruf tedbirlerine ciddi bir adım atılacağını belirtti. Hayata geçirilecek olan TAM projesiyle üyeler masrafsız ve komisyonsuz işlem yapabilecek