Astsubay ayrıldığı doktor eşine böyle pusu kurmuş! Dünya Kadınlar Günü’nde katletmişti

Olay, dün akşam saatlerinde, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde gerçekleşti. Gaziantep’in Nizip Devlet Hastanesi’nde acil tıp uzmanı olarak çalışan Doktor Feray Balkan, annesine misafir olmak için Adana’ya gelmişti.

Bir yıl önce astsubay olan eşi Seçkin Ergü ile boşanan Feray Balkan, annesi Eda Balkan ve 2 çocuğuyla birlikte dışarı çıktıktan sonra eve dönmüştü. Annesinin apartmanına girdiği sırada, asansörün önünde saklanan eski eşiyle karşılaştı.

BEYLİK TABANCASIYLA KURŞUN YAĞDIRDI

Seçkin Balkan, annesini ve 2 çocuğunu asansöre bindirdikten sonra, beylik tabancasıyla 2 çocuğunun annesine kurşun yağdırdı. Feray Balkan, kanlar içinde kaldı, astsubay Ergü ise kaçtı. Silah seslerini duyan apartman sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlıkçılar, Balkan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

OLAY YERİNE YAKIN YERDE YAKALANDI

Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra Feray Balkan’ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Şüpheli Ergü, Çukurova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, cinayette kullandığı tahmin edilen tabancayla birlikte, olay yerine yakın bir yerde yakalandı.

YARIN DEFNEDİLECEK

Anne Eda Balkan’ın evine gelen doktorun dostları, olaya çok üzüldüklerini ifade ettiler. Balkan’ın, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde meslektaşı olan EKG teknisyeni Sibel Şahin, “Bir yıl önce anlaşamadıkları ve şiddet gördüğü için boşanmışlardı. Eski eşi onu takip etmiş, Feray’ın burada olduğunu öğrenmiş. Annesinin evi burası. Aşağıda saklanmış. Anne ve çocuklarını asansörle eve çıkarmış. Onlar eve girmişler. Feray’ı asansöre binerken vurmuş. Sonra kızı, Feray yukarı gelmeyince aşağı bakmış ve asansörün önünde annesini kanlar içinde bulmuş. Ben bu adamın hak ettiği cezayı çekmesini istiyorum” diye konuştu.

Diğer çalışma arkadaşları ise Feray’ın boşandıktan sonra çocuklarıyla ilgilendiğini, eşiyle şiddetli geçimsizlik yüzünden boşandıklarını fakat ailevi sorunlarını kimseyle paylaşmadıklarını söylediler.

Adli tıp kurumunda otopsi işlemi tamamlanan Dr. Feray Balkan’ın cenazesi, yarın Adana’da defnedilecek. Gözaltına alınan Seçkin Ergü’nün ise emniyetteki ifadesi alınıyor.