Asuman Dabak'tan bikini şovu. Ünlü oyuncu 60’ına merdiven dayadı

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları Leyla ile Mecnun, Tatlı Hayat ve Hudutsuz Sevda gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan Asuman Dabak, şimdilerde tatilin keyfini sürüyor.

Yaşına meydan okuyan fiziğiyle her yaz olduğu gibi bu yaz da plajlarda fırtına gibi esen Dabak, Çeşme'deki yazlık evinde güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte Çeşme'nin serin sularına kendini bırakan Dabak, arkadaşlarıyla deniz kenarında sohbet ederken zamanın nasıl geçtiğini unutuyor.

Sosyal medyada paylaştığı bikinili pozlarıyla adından söz ettiren Dabak'a, takipçilerinden “Gençlere taş çıkartıyorsun” şeklinde beğeni dolu yorumlar yağdı.

ASUMAN DABAK KİMDİR?

Asuman Dabak, 1 Şubat 1970'te Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya gelmişti.

Sanat hayatına Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda başlayan Dabak, seslendirme üzerine çalışmalar yapmıştı.

Turizm ve otelcilik eğitimi almış olmasına rağmen, oyunculuk alanında gösterdiği başarıyla dikkat çekmişti.

İlk olarak "Örümcek" dizisindeki Emine rolüyle ekranlara çıkan Dabak, "Tatlı Hayat" dizisindeki Menekşe rolü ile geniş kitlelerin beğenisini kazanmıştı.

2006 yılında kendi tiyatrosunu kurarak sanat hayatına yeni bir boyut kazandırmıştı.

Özel hayatında 2005 yılında Ümit Birsel ile evlenip 2014 yılında boşanmış ve Tuğberk adında bir oğlu var.

İŞTE SON HALİ...